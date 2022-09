20.59 g/t Au over 3.9m from 98.4-102.3m, including 52.89 g/t Au over 1.5m, including 171.5 g/t Au over 0.3m, and 79.18 g/t Au over 0.3m from TUG-144

12.22 g/t Au over 3.3m from 54.9-58.2m, including 32.08 g/t Au over 0.6m, 24.08 g/t Au over 0.6m from TUG-143

56.90 g/t Au over 1.8m from 144.6-146.4m, including 163.19 g/t Au over 0.6m from TUDDH-604

35.98 g/t Au over 1.8m from 53.0-54.8m, including 194.00 g/t Au over 0.3m from TUDDH-609

9.13 g/t Au over 3.3m from 60.3-63.6m, including 44.85 g/t Au over 0.6m from TUG-146, as well as 8.15 g/t Au over 5.1m from 97.5-102.6m, including 19.70 g/t Au over 1.8m from 99.3-101.7 including 13.28 g/t Au over 0.6, 11.73 g/t Au over 0.6m, and 34.08 g/t Au over 0.6m also from TUG-146

9.33 g/t Au over 1.5m from 10.5-12.0m, including 37.42 g/t Au over 0.3m from TUG-144

7.14 g/t Au over 3.0m from 107.5-110.5m, including 28.56 g/t Au over 0.3m, 10.54 g/t Au over 0.3m, and 28.74 g/t Au over 0.3m from TUDDH-591

6.80 g/t Au over 4.2m from 92.1-96.3m including 10.39 g/t Au over 0.3m, 24.57 g/t Au over 0.6m, and 9.62 g/t Au over 0.6m from TUDDH-596

17.85 g/t Au over 0.6m from 127.9-128.5m including 26.79 g/t Au over 0.3m, 5.52 g/t Au over 2.7m from 161.8-164.5m incl. 36.81 g/t Au over 0.3m from TUDDH-605

Hole ID

From (m)

To (m)

Interval (m)

Grade (g/t Au)

TUDDH-589

19.1

19.4

0.3

0.91

85.1

85.4

0.3

0.81

89.6

91.4

1.8

1.44

113

113.6

0.6

17.33

170.9

171.2

0.3

7.36

209.3

209.6

0.3

0.96

210.8

224

13.2

3.79

Incl.

213.2

213.5

0.3

17.03

Incl.

213.8

214.1

0.3

7.85

Incl.

215.6

215.9

0.3

7.17

Incl.

216.5

216.8

0.3

11.41

Incl.

218

218.3

0.3

33.30

Incl.

222.5

222.8

0.3

7.21

Incl.

223.7

224

0.3

15.34

TUDDH-591

73.4

74.0

0.6

1.04

102.3

102.6

0.3

9.28

103.7

104.6

0.9

0.93

106.1

106.6

0.5

2.01

107.5

110.5

3.0

7.14

Incl.

107.5

107.8

0.3

28.56

Incl.

108.1

108.4

0.3

10.54

Incl.

109.0

109.3

0.3

28.74

112.0

112.6

0.6

0.73

113.2

113.5

0.3

0.84

117.7

118.6

0.9

2.02

126.3

127.8

1.5

1.29

129.0

130.2

1.2

0.65

132.9

134.1

1.2

0.88

142.7

143.6

0.9

1.71

TUDDH-592

14.6

14.9

0.3

1.83

18.5

18.8

0.3

0.55

75.2

75.5

0.3

0.55

101.6

102.2

0.6

15.24

147.5

148.7

1.2

0.74

158.9

159.2

0.3

7.76

184.1

184.7

0.6

8.32

Incl.

184.4

184.7

0.3

10.36

TUDDH-593

9.9

11.7

1.8

4.49

Incl.

10.5

11.1

0.6

8.98

28.2

29.4

1.2

0.54

34.5

34.8

0.3

0.69

88.5

89.7

1.2

4.31

140.1

140.4

0.3

3.50

152.7

154.2

1.5

0.78

168.9

170.4

1.5

1.42

TUDDH-594

105.0

105.3

0.3

13.10

189.9

191.1

1.2

8.01

195.0

195.3

0.3

1.80

203.4

207.6

4.2

0.85

203.4

203.7

0.3

3.67

TUDDH-595

54.9

56.1

1.2

0.64

112.2

112.8

0.6

0.85

114.0

114.3

0.3

80.65

121.8

123.9

2.1

1.61

190.2

191.1

0.9

2.20

194.4

194.7

0.3

3.75

201.3

201.6

0.3

1.31

209.7

211.5

1.8

1.88

213.6

213.9

0.3

2.18

224.4

225.9

1.5

1.46

234.9

235.5

0.6

0.52

236.7

238.2

1.5

3.19

247.5

247.8

0.3

1.10

TUDDH-596

77.1

77.4

0.3

0.8

88.8

91.2

2.4

1.35

92.1

96.3

4.2

6.8

Incl.

92.1

92.4

0.3

10.39

Incl.

93.3

93.9

0.6

24.57

Incl.

94.8

95.4

0.6

9.62

102.3

102.9

0.6

7.77

TUDDH-597

91.1

91.7

0.6

1.24

137.9

138.5

0.6

8.59

Incl.

137.9

138.2

0.3

16.50

152.9

153.5

0.6

1.37

176.6

178.4

1.8

0.81

189.5

190.4

0.9

0.55

194.9

195.8

0.9

8.89

TUDDH-598

96.7

97

0.3

0.84

139.6

140.5

0.9

1.85

144.1

144.7

0.6

9.19

170.2

173.8

3.6

4.68

Incl.

170.2

170.5

0.3

12.89

Incl.

171.4

172.6

1.2

8.37

209.5

209.8

0.3

0.65

TUDDH-600

65

65.3

0.3

0.55

73.4

77

3.6

2.66

Incl.

74

74.3

0.3

5.75

Incl.

74.9

75.2

0.3

10.95

78.8

79.4

0.6

0.96

147.8

148.7

0.9

1.26

TUDDH-602

127.4

127.7

0.3

2.73

152

153.2

1.2

0.79

182.3

182.6

0.3

1.03

209.6

210.5

0.9

3.12

Incl.

210.2

210.5

0.3

7.45

214.4

214.7

0.3

1.10

225.2

225.5

0.3

7.12

TUDDH-603

28.7

30.5

1.8

1.64

TUDDH-604

84.6

84.9

0.3

0.64

144.6

146.4

1.8

56.90

Incl.

144.6

145.2

0.6

163.19

167.1

170.7

3.6

8.75

Incl.

167.1

167.7

0.6

45.36

TUDDH-605

127.9

128.5

0.6

17.85

Incl.

127.9

128.2

0.3

26.79

Incl.

128.2

128.5

0.3

8.90

157.6

158.5

0.9

4.10

Incl.

158.2

158.5

0.3

10.21

161.8

164.5

2.7

5.52

Incl.

164.2

164.5

0.3

36.81

190

190.6

0.6

1.21

193.9

194.5

0.6

0.71

197.2

199

1.8

0.64

201.1

201.7

0.6

2.05

214

214.3

0.3

1.09

TUDDH-606

66.0

66.6

0.6

0.88

98.4

98.7

0.3

1.00

TUDDH-609

53.0

54.8

1.8

35.98

Incl.

53.9

54.2

0.3

194.0

Incl.

54.2

54.8

0.6

9.32

TUG-143

14.7

15.3

0.6

2.96

17.1

17.7

0.6

0.89

30.3

30.9

0.6

0.93

32.4

33.0

0.6

1.29

54.9

58.2

3.3

12.22

Incl.

54.9

55.5

0.6

32.08

Incl.

57

57.6

0.6

24.08

Incl.

57.6

58.2

0.6

8.82

60.9

61.2

0.3

17.23

66.6

67

0.4

2.26

67.8

68.4

0.6

1.24

71.1

73.2

2.1

0.86

74.4

74.7

0.3

7.19

80.4

80.7

0.3

2.2

89.4

89.7

0.3

8.48

TUG-144

6.9

8.4

1.5

6.82

Incl.

6.9

7.5

0.6

8.07

Incl.

7.5

7.8

0.3

9.77

10.5

12.0

1.5

9.33

Incl.

11.1

11.4

0.3

37.42

30.6

31.5

0.9

4.25

Incl.

30.6

31.2

0.6

5.77

43.5

43.8

0.3

0.9

45.6

45.9

0.3

0.9

51

51.6

0.6

0.95

52.8

54

1.2

2.03

64.2

66.6

2.4

0.81

68.4

69.9

1.5

3.93

Incl.

68.4

68.7

0.3

8.35

Incl.

69.6

69.9

0.3

11.08

75.3

76.2

0.9

1.83

77.7

78.3

0.6

0.78

84.3

86.7

2.4

1.52

93.9

95.1

1.2

8.3

Incl.

93.9

94.5

0.6

12.48

98.4

102.3

3.9

20.59

Incl.

98.4

99.9

1.5

52.89

which includes

98.4

98.7

0.3

11.35

and

99.0

99.3

0.3

171.5

and

99.6

99.9

0.3

79.18

103.8

106.8

3.0

4.76

Incl.

104.4

104.9

0.5

17.11

Incl.

105.3

105.9

0.6

5.80

115.5

115.8

0.3

0.64

119.1

121.5

2.4

1.46

TUG-146

3.3

3.6

0.3

3.86

10.8

11.4

0.6

1.73

12.9

13.5

0.6

6.30

38.4

39.3

0.9

5.48

Incl.

38.4

38.7

0.3

10.97

60.3

63.6

3.3

9.13

Incl.

60.3

60.9

0.6

44.85

68.4

70.8

2.4

1.41

97.5

102.6

5.1

8.15

which includes

99.3

101.7

1.8

19.70

Incl.

99.3

99.9

0.6

13.28

and

99.9

100.5

0.6

11.73

and

101.1

101.7

0.6

34.08

105

109.5

4.5

3.95

Incl.

106.5

107.1

0.6

8.29

Incl.

107.7

108

0.3

7.62

110.7

111

0.3

9.37

111.9

113.1

1.2

1.44

114.3

119.4

5.1

2.76

Incl.

115.5

115.8

0.3

8.27

144.3

145.2

0.9

5.59

Incl.

144.3

144.6

0.3

14.63



Hole No

Coordinates (Fiji map grid)

RL

final depth

dip

azimuth

N

E

m

(TN)

TUDDH-589

1876513

3920435

348.5

266.6

-65

255

TUDDH-591

1876442

3920520

314.0

149.3

-65

297

TUDDH-592

1876513

3920435

348.6

221.6

-55

220

TUDDH-593

1876513

3920435

348.6

224.4

-45

220

TUDDH-594

1876527

3920502

309.6

239.3

-45

200

TUDDH-595

1876527

3920502

309.6

265.9

-56

225

TUDDH-596

1876442

3920520

314.0

132.0

-55

297

TUDDH-597

1876527

3920502

309.6

227.3

-42

200

TUDDH-598

1876527

3920502

309.6

296.3

-52

280

TUDDH-600

1876442

3920519

311.1

150.8

-71

251

TUDDH-602

1876530

3920503

309.8

251.4

-54

275

TUDDH-603

1876529

3920503

309.8

234.6

-40

290

TUDDH-604

1876529

3920503

309.9

212.4

-45

291

TUDDH-605

1876530

3920503

309.7

254.5

-57

288

TUDDH-606

1876442

3920519

311.1

142.5

-65

249

TUDDH-609

1876442

3920519

311.4

in progress

-54

250

TUG-142

3920486

1876411

102.0

85.8

-12

090

TUG-143

3920486

1876412

103.7

97.7

+30

087

TUG-144

3920486

1876411

101.3

156.3

-40

089

TUG-146

3920486

1876411

101.3

163.9

-45

089