List of Umno candidates for Sabah election

Datuk Seri Bung Moktar Radin holds up the list of Umno candidates in Kota Kinabalu September 10, 2020. — Bernama pic

KOTA KINABALU, Sept 10 — The following are Umno candidates who will contest under Barisan Nasional (BN) tickets in the Sabah State Election this month as announced by Sabah Umno chief Datuk Seri Bung Moktar Radin here today.

Akram Ismail (Banggi)

Harun Durabi (Bengkoka)

Sufian Abdul Karim (Pitas)

Mohd Arsad Bistari (Tempasuk)

Datuk Seri Salleh Said Keruak (Usukan)

Jasnih Daya (Pantai Dalit)

Datuk Yakub Khan (Karambunai)

Datuk Jumat Idris (Darau)

Mohd Reduan Aklee (Tanjung Aru)

Shahelmey Yahya (Tanjung Keramat)

Mohd Tamin @Tamin Zainal (Pantai Manis)

Ag Lahap Ag Bakar (Bongawan)

Datuk Kamarlin Ombi (Lumadan)

Sani Miasin (Sindumin)

Datuk Raime Unggi (Kemabong)

Abdul Wahab Abdul Ghani (Telupid)

James Ratib (Sugut)

Suhaimi Nasir (Gum-Gum)

Mokran Ingkat (Sungai Manila)

Mohamad Hamsan Awang Supian (Sungai Sibuga)

Hazulizah Md Dani (Sekong)

Juhari Janan (Kuamut)

Datuk Seri Bung Moktar Radin (Lamag)

Datuk Jafry Ariffin (Sukau)

[email protected] Momen [email protected] (Tungku)

Halid Harun (Kunak)

Abdul Manan Indanan (Sulabayan)

[email protected] Awang (Balung)

Chaya Sulaiman (Kukusan)

Andi Muhammad Surady Bandy (Tanjung Batu)

Junaidi Sahat (Paginatan) — Bernama